Atlus veut faire évoluer ses JRPG pour qu’ils s’adressent à un plus grand public

Aller au-delà du public cible

Ce n’est pas la première fois que Katsura Hashino s’exprime sur un besoin d’évolution concernant le genre du JRPG. Il y a quelques semaines, il évoquait le fait de voir le genre se diriger vers une deuxième mue, après celle opérée dans les années 2000-2010. Chez Game Informer, il revient plus spécifiquement sur l’avenir des JRPG made in Atlus, en indiquant que le futur du studio sera motivé par l’ambition de faire évoluer ses jeux :

« Plutôt que de nous cantonner à un genre de jeu spécifique, nous nous penchons sur la manière de faire évoluer nos JRPG et ce à quoi ils ressemblent. Nous arrivons à un tournant décisif : nous voulons véritablement franchir un cap dans l’évolution de nos JRPG. »

S’il ne veut évidemment rien sacrifier dans cette transformation, en insistant sur l’importance de la narration et des éléments si caractéristiques des jeux Atlus, il souligne l’envie d’aller chercher un nouveau public en rendant certaines productions plus accessibles :

« Face à l’évolution du marché, nous ressentons le besoin de moderniser notre format et de créer des jeux plus accessibles à un public plus large, pas seulement celui habitué au genre JRPG. C’est dans cette optique que nous souhaitons adapter notre format. »

On pourra y voir un premier pas dans ce sens avec Metaphor ReFantazio, qui reprend la formule Persona en la rendant un peu moins lourde et donc peut-être plus digeste, ce qui a sans doute permis d’attirer des néophytes (sans compter sur l’attrait d’un tout nouvel univers). Ces récentes déclarations semblent en tout cas préparer le terrain pour Persona 6, qui pourrait être plus « accessible » que ses prédécesseurs, quoi que cela veuille dire.