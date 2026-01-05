Atlus veut faire évoluer ses JRPG pour qu’ils s’adressent à un plus grand public
Il est difficile de se dire qu’il y a une décennie, les jeux en provenance d’Atlus n’étaient adressés qu’à une petite niche. Le succès de Persona 5 a tout changé, et pas que pour cette série. Même Shin Megami Tensei V s’est bien vendu, au même titre que Metaphor ReFantazio qui a eu droit à un sacré démarrage. Les jeux du studio parlent aujourd’hui à un public bien plus large que par le passé, mais pour le directeur Katsura Hashino, il y a encore du chemin à parcourir ici.
Aller au-delà du public cible
Ce n’est pas la première fois que Katsura Hashino s’exprime sur un besoin d’évolution concernant le genre du JRPG. Il y a quelques semaines, il évoquait le fait de voir le genre se diriger vers une deuxième mue, après celle opérée dans les années 2000-2010. Chez Game Informer, il revient plus spécifiquement sur l’avenir des JRPG made in Atlus, en indiquant que le futur du studio sera motivé par l’ambition de faire évoluer ses jeux :
« Plutôt que de nous cantonner à un genre de jeu spécifique, nous nous penchons sur la manière de faire évoluer nos JRPG et ce à quoi ils ressemblent. Nous arrivons à un tournant décisif : nous voulons véritablement franchir un cap dans l’évolution de nos JRPG. »
S’il ne veut évidemment rien sacrifier dans cette transformation, en insistant sur l’importance de la narration et des éléments si caractéristiques des jeux Atlus, il souligne l’envie d’aller chercher un nouveau public en rendant certaines productions plus accessibles :
« Face à l’évolution du marché, nous ressentons le besoin de moderniser notre format et de créer des jeux plus accessibles à un public plus large, pas seulement celui habitué au genre JRPG. C’est dans cette optique que nous souhaitons adapter notre format. »
On pourra y voir un premier pas dans ce sens avec Metaphor ReFantazio, qui reprend la formule Persona en la rendant un peu moins lourde et donc peut-être plus digeste, ce qui a sans doute permis d’attirer des néophytes (sans compter sur l’attrait d’un tout nouvel univers). Ces récentes déclarations semblent en tout cas préparer le terrain pour Persona 6, qui pourrait être plus « accessible » que ses prédécesseurs, quoi que cela veuille dire.
