Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy en fuite

En novembre dernier sortait un certain Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout dans nos contrées occidentales, un nouveau volet à la franchise de Gust, qui a été plutôt bien accueilli par la critique. Il semblerait que cette nouvelle héroïne et cette aventure plaisent au studio puisqu’un second volet pourrait bien être en préparation.

Une annonce bientôt pour Atelier Ryza 2 ?

C’est l’organisme de classification australien qui vient de lister un certain Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sur le site du gouvernement à la date du 15 juillet. Au vu de son nom, il s’agirait bien d’une suite directe où il serait question de légendes perdues et d’une fée secrète.

Pour l’instant, ni Gust, son développeur, ni Koei Tecmo, son éditeur, n’ont communiqué officiellement à ce sujet. Cependant, rien de véritablement étonnant dans cette fuite : Gust chérit tout particulièrement sa franchise Atelier et sort quasiment un épisode par an. Habituellement, la série s’attarde sur une nouvelle héroïne mais Ryza ayant été très appréciée, cette nouvelle devrait faire plaisir aux fans.

Rappelons que Gust officie actuellement sur le RPG Fairy Tail qui sortira le 30 juillet sur notre territoire français. En novembre 2019, nous avions interviewé Keisuke Kikuchi, producteur du jeu, qui nous avait confié que quatre projets étaient actuellement en développement au studio, dont un nouveau jeu Atelier.