Atelier Ryza annonce 420 000 exemplaires distribués

Sorti en novembre dernier, Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout est le nouvel épisode de la série de JRPG Atelier. Malgré l’alchimie toujours présente et des mécaniques similaires, cet opus prenait un risque sur le plan artistique en proposant un chara-design différent, ce qui semble avoir plu aux joueurs. Mais qu’en est-il des ventes ?

De bonnes ventes

Dans son dernier bilan financier, qui couvre l’année fiscale qui vient de se clôturer (au 31 mars 2020), Koei Tecmo annonce de bonnes performances. Parmi ces titres, on y retrouve Atelier Ryza, qui s’est distribué à 420.000 exemplaires dans le monde (copies distribuées et ventes numériques cumulées). C’est le plus gros succès de la série selon l’éditeur.

Egalement, on apprend d’autres chiffres intéressants, comme le fait que Romance of the Three Kingdoms XIV s’est écoulé à 260 000 unités et Warriors Orochi 4 Ultimate affiche 250 000 ventes. Koei Tecmo se dit satisfait de ces ventes et on sera ravi d’apprendre que ce 37% des revenus de l’éditeur proviennent désormais de l’occident, ce qui est en hausse.

Une bonne chose puisque cela réconfortera probablement Koei Tecmo à localiser plus régulièrement (et plus rapidement ?) ses titres dans nos contrées. Peut-être même que cela les poussera à traduire plus fréquemment leurs productions. En attendant, on rappellera que l’on attend l’arrivée de Persona 5 Scramble en occident ainsi que le Fairy Tail qui sortira le 25 juin.