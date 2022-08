Assassin’s Creed Valhalla : Le nouveau mode de jeu rogue-lite, Saga Oubliée, est disponible

Le futur de la licence Assassin’s Creed s’écrira en septembre avec la présentation d’un, ou de nouveaux jeux pour la saga, mais pour combler les trous d’ici là, Assassin’s Creed Valhalla répond toujours présent. Le titre prévoit toujours de divertir sa communauté pendant encore quelques mois avec du nouveau contenu, et surtout avec du contenu gratuit, comme le mode de jeu Saga Oubliée, qui est d’ores et déjà disponible.

Assassin’s Creed se la joue rogue-lite

Les profondeurs de Niflheim vous attendent. 🌫 Le mode de jeu gratuit "Saga Oubliée" inspiré du genre rogue-lite est disponible sur Valhalla ! pic.twitter.com/ry0BpdpTdA — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) August 2, 2022

Un peu plus tôt cet été, Ubisoft avait annoncé l’arrivée de ce mode de jeu inédit pour Assassin’s Creed Valhalla, qui avait la particularité de s’inspirer du genre rogue-lite. Saga Oubliée, puisque c’est son nom, est aujourd’hui disponible gratuitement et ce pour tous les possesseurs du jeu de base.

Vous pourrez donc reprendre le contrôle d’Odin et plonger au sein de Niflheim pour faire face à de terribles créatures, qui mettront vos compétences à l’épreuve. Ici, la mort ne signifie pas un échec mais un pas de plus vers la progression de votre personnage, avec la possibilité d’améliorer ses capacités au fil des tentatives. On retrouve donc de nouvelles mécaniques de jeu, de l’équipement inédit, et des boss encore jamais vus à combattre.

N’hésitez pas à retrouver tous nos guides sur Assassin’s Creed Valhalla.