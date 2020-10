Assassin’s Creed Valhalla parle de ses options d’accessibilité et de ses configurations PC

Alors que l’on se rapproche peu à peu de sa sortie, Assassin’s Creed Valhalla lâche de plus en plus d’informations. Après un trailer bien rempli hier et de nombreuses images, le titre d’Ubisoft nous dévoiles ses configurations PC, tout en précisant certaines choses pour ses options d’accessibilité.

Les configurations PC dévoilées

Pour ce qui est des configurations PC, Ubisoft a dévoilé une image qui résume toutes les configurations possibles avec les détails pour chacune, afin d’avoir une idée du rendu du jeu sur votre PC. Pour faire tourner le jeu en 1080p/30 fps, 8Go de RAM devraient donc suffire avec une GTX 960 4Go ou son équivalent.

Histoire de permettre au plus grand nombre de profiter de l’expérience sans soucis, Assassin’s Creed Valhalla met aussi le cap sur l’accessibilité, avec tout un tas d’options pour s’adapter aux différents profils de joueurs. On le remarque dans les niveaux de difficulté, qui seront divisés pour paramétrer les phases de gameplay que le joueur trouve compliquées ou non. Ainsi, il sera possible de de régler différemment l’intensité des combats et la difficulté des phases d’infiltration.

Les contrôles profiteront également de nombreuses options de personnalisation, les QTE pourront être paramétrés, la taille des sous-titres sera ajustable et un mode daltonien sera présent. Un effort très appréciable qui commence (très) doucement à être de plus en courant dans l’industrie, au point même d’avoir sa propre récompense de prévue pour les prochains Game Awards. Toutes les options sont listées sur le site officiel de l’éditeur.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dès le 10 novembre sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Xbox Series X | S, puis le 19 novembre sur PS5.