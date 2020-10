Assassin’s Creed Valhalla est désormais gold et sortira à temps

Depuis quelques jours, Assassin’s Creed Valhalla a droit à de nombreux détails, à commencer pas un tas d’images et une vidéo de gameplay qui fait le tour des nouveautés de cet opus, en passant pas ses configurations PC et ses options d’accessibilité. Avec tout cela et à moins d’un mois de sa sortie, c’est tout naturellement que l’on apprend que le titre vient de passer gold.

We're extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold! 🎺

On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 16, 2020