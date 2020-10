Assassin’s Creed Valhalla présente plus de 7 minutes de gameplay

Tandis que l’on apprenait il y a quelques heures la présence des royaumes d’Asgard et de Jotunheim dans Assassin’s Creed Valhalla, avec des précisions sur le changement de sexe d’Eivor, Ubisoft publie maintenant une longue vidéo de gameplay pour en apprendre plus sur son prochain titre.

Tout ce qu’il faut savoir sur le jeu

Cette nouvelle vidéo permet de faire un tour d’horizon complet de ce qui nous attend dans Assassin’s Creed Valhalla. On y découvre un peu plus en détails le système de clans et d’alliances, avec les modifications qu’Eivor pourra apporter à son village.

C’est aussi l’occasion de voir un peu plus de gameplay avec les prises de forteresses, l’entraînement des Assassins ou encore la partie mythologique du titre, qui nous emmènera dans de lointains royaumes. De nombreuses images ont également été dévoilées et sont disponibles plus bas.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dès le 10 novembre sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Xbox Series X | S, puis le 19 novembre sur PS5.