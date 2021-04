Art of Rally sortira aussi sur Switch cet été aux côtés des versions Xbox

Sorti sur PC en septembre dernier, Art of Rally fait partie de ces très bonnes surprises de la scène indépendante. Jeu de rallye aux graphismes atypiques et colorés, il s’est rapidement fait une place comme l’un des meilleurs jeux de course de 2020. Récemment confirmé sur les plateformes Xbox, le jeu vient d’annoncer une arrivée sur Nintendo Switch.

Pour une sortie estivale

Si quelques jours plus tôt, WRC 10 a été officialisé, les regards se tournent maintenant vers Art of Rally, création indépendante du studio Funselektor Labs. Le titre a profité de l’Indie World pour annoncer une arrivée sur la console de Nintendo : Art of Rally sortira cet été sur Switch en version numérique.

Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations, si ce n’est qu’il arrivera en même temps que les versions Xbox One, Xbox Series et xCloud pendant la période estivale. On imagine qu’il sera adapté pour la machine hybride avec optimisation du jeu en mode nomade et d’autres particularités. On vous invite à regarder la dernière bande-annonce pour apercevoir quelques images supplémentaires.