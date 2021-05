Art of Rally sera également disponible sur PS4 et PS5 cet été

Lancé en septembre 2020 sur PC et attendu cet été sur Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, Art of Rally, le jeu de course indépendant développé et édité par Funselektor Labs (Absolute Drift), a partagé un trailer afin d’annoncer qu’il sortira également à cette période sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

La mise à jour « Kenya » se dévoile

Le studio canadien a indiqué que l’arrivée du titre sur consoles aura lieu en même temps que le déploiement de la mise à jour « Kenya » sur toutes les plateformes. Celle-ci ajoutera six étapes exigeantes « dans des paysages à couper le souffle » comme le mont Kenya et le lac Victoria, un nouveau mode libre « pour se détendre sous le ciel africain », quatre voitures et deux pistes musicales inédites ainsi que… « des zèbres, des girafes et des éléphants ! »