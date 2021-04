WRC 10 officialisé : Date de sortie, mode Historique et premières infos

On s’y attendait un peu puisque Nacon nous avait déjà confirmé les épisodes de cette année et de l’année prochaine mais c’est maintenant officiel : WRC 10 arrivera en fin d’année sur consoles et PC. La franchise vient de nous livrer ses premières informations, entre date de sortie, première bande-annonce et édition anniversaire, et l’on vous dit tout.

Tout savoir sur WRC 10

Prenez votre agenda : WRC 10 sortira le 2 septembre sur les consoles PlayStation, Xbox One et PC via Steam, aussi bien sur ancienne que sur nouvelle génération. La console de Nintendo devra patienter un peu plus puisque le titre n’y sera pas à la rentrée mais arrivera un peu plus tard en fin d’année. Cela s’accompagne d’un trailer inédit, qui nous partage quelques séquences en jeu, ainsi que plusieurs captures d’écran visualisables plus bas.

Une édition anniversaire

Cet épisode st toujours développé par le studio français KT Racing (Kylotonn) et est chapeauté par Nacon pour l’édition. Cet opus sera sous le signe des célébrations puisque pour célébrer les 50 ans du FIA World Rally Championship, WRC 10 propose moult contenus pour cet anniversaire avec notamment :

Un Mode Historique qui permettra de revivre 19 événements marquants de l’histoire du Championnat

Six rallyes historiques, tels que Acropolis et San Remo

20 voitures de légende emblématiques du WRC (Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota)

Les autres attentes autour de WRC 10

Bien sûr, KT Racing prépare d’autres choses. Le focus semble être mis sur le Mode Carrière, qui sera amélioré et proposera un éditeur de livrée avec la possibilité de créer notre propre équipe. On pourra alors poser nos couleurs sur des modèles contemporains. On nous promet aussi une meilleur gestion des forces aérodynamiques, du turbo et du freinage, pour accentuer les sensations et la physique.

A côté de ça, on aura droit aux quatre nouveaux rallye du calendrier 2021 avec l’Estonie, la Croatie, la Belgique et l’Espagne, un total de 120 spéciales, 52 teams officielles de la saison (WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior) et bien d’autres activités à faire pour les amateurs de compétition eSport.

WRC 10 sortira sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 2 septembre puis plus tard sur Nintendo Switch. Rappelons que si WRC 11 a déjà été confirmé avec Nacon à la baguette, les droits du FIA World Rally Championship ont été rachetés par Codemasters pour 5 ans à partir de 2023. WRC ne devrait donc plus être le jeu officiel du championnat pendant un petit moment.

D’ailleurs, Nacon, qui se décrit dans son communiqué de presse comme « incontournable sur l’édition de jeux de course au cours des dernières années », nous promet d’autres surprises et annonces dans les prochains jours. Des infos sur un autre jeu de course à venir ? Le retour de RiMS Racing ou de Test Drive Unlimited Solar Crown annoncés lors du Nacon Connect ? Restez connectés comme on dit.