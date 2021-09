Art of Rally fera son entrée sur les consoles PlayStation le 6 octobre

Sorti à la rentrée 2020 sur PC, Art of Rally fait partie de ces belles découvertes de la scène indépendante. Développé par l’équipe canadienne de Funselektor Labs, il s’agit d’un jeu de course au style chatoyant et minimaliste, qui a rapidement été considéré comme l’un des meilleurs jeux de course du moment. Bonne nouvelle, il débarque bientôt sur PlayStation.

En route pour la PlayStation

Après être sorti cet été sur Switch et les machines Xbox, Art of Rally annonce sa date de sortie sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ce sera donc le 6 octobre 2021 que le jeu de course sera lancé sur les machines de Sony. Une mouture similaire aux autres plateformes, qui regroupe tout le contenu habituel, avec sa cinquantaine de voitures, son mode photo, ses nombreux tracés et ce qui a été déployé depuis son lancement.

Le tarif n’a pas encore été communiqué mais on imagine qu’il va s’aligner sur les prix des autres supports, soit aux alentours de 20.99€. Si vous n’avez jamais aperçu ce jeu, vous pouvez découvrir une courte nouvelle bande-annonce plus haut.