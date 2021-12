ARC Raiders, le jeu d’Embark Studios, sera présenté aux Game Awards

Les Game Awards devraient réserver de nombreuses surprises avec des World Premiere à foison, mais les studios et éditeur ne peuvent pas s’empêcher de distiller quelques petites informations ici et là pour prévenir de leur présence. C’est le cas de Embark Studios (fondé par Patrick Söderlund, anciennement chez EA), qui a d’ores et déjà confirmé la présentation de son prochain jeu, ARC Raiders.

Une annonce à venir

Via un teaser diffusé sur les réseaux sociaux, on apprend donc que ARC Raiders sera présenté pour la toute première fois lors des Game Awards de cette année, qui se tiendront dans la nuit de jeudi à vendredi.

On sait encore peu de choses sur le jeu, et ce teaser très cryptique ne nous aide pas beaucoup plus. On sera visiblement dans un jeu où la guerre est présente, comme l’indique le slogan « enrôlez-vous, résistez », et il a déjà été confirmé que le titre devrait se dérouler dans un univers de science-fiction. Selon les premières offres d’emploi liées au studio, il se pourrait aussi que ARC Raiders soit un free-to-play avec de la coopération.

Plus de réponses dès le 10 décembre, lors des Game Awards.