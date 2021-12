Game Awards : Geoff Keighley tease 4 ou 5 annonces du calibre d’Elden Ring

Les Games Awards auront lieu dans quelques jours, et l’excitation commence peu à peu à grimper avec un Geoff Keighley qui multiplie les indices les jeux qui seront présents. Car en dehors des récompenses attribuées aux meilleurs jeux de l’année, on attend surtout les fameux World Premiere, la marque de fabrique de la cérémonie, qui lèvent le voile sur les gros jeux à venir. Dans une récente interview, le présentateur et producteur du show a une nouvelle fois sous-entendu qu’il faut s’attendre à de grosses annonces pendant la soirée.

De belles promesses

Interviewé chez USA Today, Geoff Keighley a fait quelques confidences sur les Game Awards, où il précise notamment que des annonces aussi importantes que le premier trailer de gameplay d’Elden Ring (diffusé lors de l’Opening Night Live, organisé par Keighley) sont à attendre cette année :

« J’étais vraiment heureux car le trailer [d’Elden Ring] était génial. C’était un grand atout, un jeu très attendu qui a su satisfaire. Il y a plein de choses qui étaient bonnes à propos de cela alors oui, j’étais vraiment excité d’être en mesure d’apporter ça aux gens. Cette année ? Oh, il y a probablement 4 ou 5 choses de cette échelle. J’ai tellement hâte que les gens voient tout cela. »

Etant donné qu’Elden Ring est l’un des jeux les plus attendus et majeurs de l’année 2022, on ne peut qu’espérer que ce sous-entendu implique la présence de 4 ou 5 AAA majeurs à venir. Lesquels ? Réponse vendredi matin.