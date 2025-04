L’extraction-shooter ARC Raiders s’offre un nouveau playtest du 30 avril au 4 mai

De la concurrence solide pour Marathon ?

Embark Studios aura mis du temps afin de donner vie à la vision qu’il avait d’ARC Raiders. Transformé il y a peu en un extraction-shooter PvPvE après avoir d’abord été pensé comme un shooter coopératif, le jeu a été repoussé à plusieurs reprises. C’est cependant cette année qu’il devrait sortir, et pour s’assurer que tout fonctionne autant que possible, le studio prévoit un deuxième playtest.

Celui-ci aura lieu du 30 avril au 4 mai prochain, et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. On y retrouvera plus d’armes et d’ennemis que dans les précédents tests du jeu, ainsi qu’un aperçu du Battle Pass. Aleksander Grøndal, producteur exécutif d’ARC Raiders, déclare :

« Au cours des six derniers mois, nous avons travaillé dur pour améliorer l’expérience de jeu, en nous basant sur les commentaires de la communauté. C’est l’occasion de voir comment ces changements se traduisent à grande échelle. Nous sommes particulièrement impatients de recueillir les retours sur la progression, la dynamique de combat, les performances multiplateformes et la façon dont l’expérience est ressentie maintenant qu’elle est plus étendue et plus complexe. »

Si vous souhaitez vous inscrire pour participer à ce playtest, rendez-vous sur le site officiel du jeu. Notez que celles et ceux ayant déjà participé à un playtest d’ARC Raiders seront automatiquement sélectionnés pour ce nouvel essai.