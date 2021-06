Aragami 2 s’illustre avec trois minutes de gameplay

Après avoir dévoilé le mois dernier sa date de sortie, Aragami 2 vient de montrer lors de la Guerilla Collective un peu plus de trois minutes de gameplay.

Une suite dotée de quelques nouveautés intéressantes

En effet, le nouveau trailer présenté et commenté en vidéo nous permet d’apercevoir dans un premier temps un aspect visuel beaucoup plus joli que son prédécesseur. De plus, le soft aura de nouvelles mécaniques de gameplay à son actif. Notre protagoniste pourra utiliser un système de couverture, il est enfin possible de se battre au corps à corps donnant des combats au sabre sympathiques et l’aspect infiltration semble beaucoup plus maitrisé, tout en faisant terriblement penser à la licence Tenchu.

Clairement, Aragami 2 semble gommer les nombreux défauts du premier volet. Sachez en supplément que notre assassin de l’ombre aura de nouveaux pouvoirs à utiliser contre ses adversaires, comme des compétences déjà aperçues dans le précédent opus. Qui plus est, sachez que comme son aîné, Aragami 2 permettra à trois joueurs de jouer en coopération en ligne à l’entièreté du mode histoire.

En tout cas, le titre de Lince Works est véritablement prometteur, et notez que vous pourrez également personnaliser votre aragami. Effectivement, vous aurez pas moins de trois arbres de compétences et plus de 42 habiletés et pouvoirs de l’ombre.

Aragami 2 sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez déjà commencer à l’ajouter sur votre liste de souhaits Steam si vous le désirez.