Aragami 2 sortira finalement le 17 septembre prochain

Il y a quelques semaines, on apprenait que Aragami 2 aurait finalement un peu de retard, et qu’il n’arriverait pas en ce début d’année, mais au troisième trimestre. On a désormais une date de sortie plus précise pour le jeu, qui dévoile par la même occasion une nouvelle vidéo.

Un nouveau trailer de gameplay disponible

Lince Works et Merge Games nous annoncent donc que Aragami 2 sera disponible dès le 17 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On espère que le retard permettra aux équipes de peaufiner le jeu, comme cela était promis.

Pour rappel, Aragami 2 proposera une campagne solo ainsi qu’un mode coopération jouable jusqu’à trois joueurs, et mettra en place des arbres de personnalisation poussés pour façonner votre propre maitre assassin. On découvre ici des nouvelles images de gameplay, de quoi nous faire un peu plus patienter jusqu’à la sortie du titre.