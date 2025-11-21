Après un retard, Ubisoft publie ses résultats semestriels sans l’ombre d’un rachat en vue

La transaction avec Tencent autour de Vantage Studios avance

Non, Ubisoft ne va pas être racheté. Enfin, pas tout de suite du moins. L’éditeur français a publié il y a quelques heures son bilan semestriel avec un peu de retard, en indiquant que ce délai était bien lié à une erreur comptable, qui est plus ou moins liée au prochain investissement de Tencent au sein de sa nouvelle division Vantage Studios. En effet, l’éditeur chinois est un partenaire clé dans cette nouvelle division, puisqu’il va en posséder 25%, en injectant 1,16 milliard d’euros d’ici la fin de l’année. Yves Guillemot déclare :

« La finalisation de notre transaction stratégique avec Tencent – qui verra Tencent devenir actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale, Vantage Studios, est désormais imminente, toutes les conditions suspensives ayant été satisfaites. Cela marque une étape majeure dans la transformation d’Ubisoft, renforçant significativement notre position financière en apportant 1,16 Md€ de liquidités, permettant le désendettement du Groupe comme prévu. Cela permettra également à Vantage Studios d’accélérer la croissance de nos franchises phares sous l’impulsion d’une équipe de direction dédiée. »

Vantage Studios n’est que la première « Creative Houses », le nom qui désigne désormais les filiales de l’éditeur. D’autres sont en cours de création et devraient être annoncés d’ici fin janvier :

« D’ici la fin de l’année, le Groupe aura finalisé la conception de son nouveau modèle opérationnel articulé autour des Creative Houses, des unités d’affaires indépendantes visant à renforcer la vision créative, la focalisation, l’efficacité, l’autonomie et la clarté des responsabilités. Les détails complets de ce modèle seront dévoilés en janvier 2026. »

Dans son bilan, Ubisoft montre qu’il se porte mieux que l’an passé, avec des résultats trimestriels en hausse de 39%, soit plus que ce que les prévisions laissaient entendre. Ce qu’il doit avant tout à la licence Assassin’s Creed en général, notamment Assassin’s Creed Shadows, ainsi que The Division 2 et d’autres titres de son catalogue, malgré un ralentissement sur Rainbow Six Siege :

« La franchise Assassin’s Creed a dépassé nos attentes, confirmant sa dynamique positive et sa capacité à engager durablement les joueurs. The Division 2 a également poursuivi sa bonne performance, bénéficiant de la dynamique du DLC Battle for Brooklyn, le jeu ayant déjà dépassé sur le premier semestre le niveau du net bookings annuel de l’an dernier. »

Sans donner de nouveaux chiffres de ventes, Ubisoft estime qu’Assassin’s Creed Mirage a atteint les 10 millions de joueurs et joueuses avant le lancement de son DLC gratuit financé par l’Arabie saoudite. Pour ce qui est des moins bonnes nouvelles, on remarquera qu’en un an, l’entreprise a licencié plus de 1500 personnes, un chiffre qui devrait grossir d’ici les prochains mois.