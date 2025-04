Sony augmente le prix de la PS5 Digitale en Europe et dans d’autres parties du monde

Le lecteur de disque est bradé pour tenter de compenser cette hausse

Allez savoir si Sony cherche ici à compenser ailleurs ces nouvelles taxes douanières américaines tout en évitant d’augmenter le prix aux Etats-Unis (marché qu’il faut chouchouter), ou s’il s’est juste dit que c’était le bon moment pour ressortir la carte de l’inflation qui peut justifier tout et n’importe quoi.

Quoiqu’il en soit, le constructeur a décidé d’augmenter le prix de la PS5 Digitale en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en raison d’un « environnement économique difficile, avec une haute inflation et des taux de change fluctuants ». Difficile de croire que l’on ne paye pas pour les Etats-Unis ici, tandis que Sony essaye de protéger cette région (même si on voit mal la PS5 ne pas augmenter son prix là-bas d’ici peu).

Dès aujourd’hui, le prix de la PS5 Digitale passera donc de 449,99 € (pour son modèle Slim) à 499,99 €. La PS5 Standard, elle, ne bouge pas et reste à son prix habituel de 549,99 €. Mais Sony veut en quelque sorte équilibrer la balance en réduisant le prix du lecteur de disque que l’on peut acheter à part pour la console. Auparavant affiché à 119,99 €, il passe désormais à 79,99 €. On y perd toujours un peu si l’on souhaite avoir les deux, mais celles et ceux qui possèdent la console et qui attendaient de se procurer le lecteur pourront le faire à un moindre prix.

Pour la PS5 Digitale, le prix devrait être actualisé un peu partout dès aujourd’hui. On remarquera pourtant qu’à l’heure où l’on écrit ces lignes, le pack PS5 Digitale + Astro Bot reste à 399,99 €, ce qui en fait donc une bonne affaire dans cette situation économique particulièrement chaotique. On imagine que cela devrait bouger d’ici quelques heures. On en vient à se demander si Sony ne cherche pas à nous faire relativiser le prix de la Switch 2.