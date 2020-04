Apple officialise l’iPhone SE : précommande, fiche technique et prix

Après la sortie de la gamme de l’iPhone 11 en 2019, de nombreuses rumeurs circulaient autour d’un nouvel iPhone sortant courant printemps 2020. Celui-ci est désormais officiel et comme son nom l’indique, il reprend la gamme de son prédécesseur… l’iPhone SE. Après vous avoir parlé du OnePlus Pro 8, on s’attarde donc sur le dernier né de la marque à la pomme.

Fiche technique de l’iPhone SE

Ce nouvel iPhone dispose d’un gabarit de 4,7 pouces et d’un écran LCD « retina HD ». Son design ressemble à s’y méprendre à celui de l’iPhone de 8. La principale différence est qu’elle embarque la même technologie que les derniers smartphones d’Apple : la puce bionic A13. Celle-ci permet notamment de faire tourner les jeux mobiles les plus énergivores sans problème.

A cette nouveauté s’ajoute aussi la photo, car l’iPhone SE possède le même capteur photo que celui de l’iPhone 11. Vous bénéficierez donc des mêmes fonctionnalités du mode portrait tels que le contrôle de la profondeur de champ et les différents éclairages de portrait. Cet iPhone garde un bouton « home » comme les anciens modèles et proposera donc le déverrouillage via Touch ID. Disponible en 3 coloris : noir, blanc et rouge, le produit sera disponible à compter du 24 avril.

Prix : à partir de 489 €

Écran de 5,7 pouces

64 / 128 / 256 Go de stockage

1 objectif à l’arrière avec mode portrait

Enregistrement vidéo en 4K

Touch ID

Où précommander le nouvel iPhone SE 2020 ?

Les précommandes ouvrent ce 17 avril 2020 sur différentes boutiques. Voici où vous pouvez l’acheter :