OnePlus 8 Pro : Tout ce qu’il faut savoir (prix, caractéristiques…)

Comme chaque année à cette période, OnePlus dévoile sa nouvelle série. Après un OnePlus 7 qui avait marqué notamment par son appareil photo pop-up, quelles sont les nouveautés de cette série OnePlus 8 ? Après un première mouture Pro l’an dernier, OnePlus propose une nouvelle fois une version davantage luxueuse avec le OnePlus 8 Pro. On fait le tour du propriétaire.

Un nouveau incontournable ?

Si le Oneplus 7 Pro avait impressionné l’an dernier au niveau de ses caractéristiques, une nouvelle marche semble être atteinte avec ce OnePlus 8 Pro. Ici, on a le droit à un écran borderless un poil plus grand que l’an passé (6.78 pouces contre 6.67) avec cette fois-ci une résolution QHD+ (3168 x 1440 pixels). Bien entendu, on reste sur une dalle AMOLED avec une retranscription HDR10+ des couleurs, le tout avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour le coup, on fait fort là. A noter que d’ailleurs pour la partie gaming, seul le Razer propose un tel taux de rafraichissement, le Black Shark 2 Pro que nous vous avions présenté, étant resté confiné à ses 60 Hz.

Au niveau du processeur, on retrouve bien entendu le dernier Snapdragon en date, le 865, et, dépendant des configurations, vous pourrez vous retrouver avec une bécane de 8 ou 12 Go de ram. Comme souvent avec la marque, on vise les performances sur le long terme en proposant quelque chose qui va très clairement durer au fil des années. On peut également voir cela avec le support des normes Wifi 6 mais aussi l’attendue 5G ! Le OnePlus 8 Pro se veut à l’avant-garde technologique tout en étant actuelle. Même au niveau du son, on retrouve ici deux hauts parleurs stéréos alimenté via Dolby Atmos.

Au niveau de la partie photographique, on retrouve à l’avant cette fois un appareil non pas pop-up mais de type gouttelette. Si l’aspect gadget était amusant et fonctionnel, le temps de réponse et de changement d’appareil était pour le coup beaucoup trop long. On retrouve ainsi une caméra principale arrière de 48 MP, un second capteur grand angle également de 48 MP et un troisième petit servant de filtre à couleur de 5 MP. Au niveau vidéo, on pourra bien entendu filmer jusqu’à une résolution 4K, avec notamment de la stabilisation numérique.

Pour finir, et autre grosse nouveauté de la marque et même du secteur, le OnePlus 8 Pro est le premier smartphone à intégrer directement un système de charge sans fil, annonçant une recharge de 50% du téléphone en 30 minutes. Plutôt intéressant une nouvelle fois sur le papier ! A voir ce que cela donnera dans la réalité.

Concernant les précommandes, il est déjà disponible sur Amazon dans sa version 128Go dans ses coloris noir et vert. Pour le précommander, il vous suffit de suivre le lien.

Le OnePlus 8 Pro est proposé à 899€ dans sa version 128 Go/8 Go de Ram. Comptez 999€ pour la version 256Go/12 Go de ram.