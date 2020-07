Animal Crossing New Horizons : Serena et màj 1.4.0 ce jeudi

Animal Crossing New Horizons se mettra bien à jour en août comme promis. Et même plus tôt car la seconde partie de la màj d’été sortira exactement ce jeudi 30 juillet.

Pour visiter les îles qui rendaient déjà jaloux en vidéo

On commence par ce qui est presque le plus anecdotique dans cette version 1.4.0 d’Animal Crossing New Horizons, les évènements d’août. En effet, chaque dimanche d’août, ça sera feu d’artifice sur votre île. Et il sera même possible d’avoir de voir des feux d’artifice adaptés de vos motifs personnalisés. Et ce n’est pas tout puisque ces soirs-là, Rounard s’installera devant votre bureau des résidents avec sa tombola pour vous faire gagner différents prix.

Mais on suppose que c’est surtout le retour de Serena qui intéressera les joueurs. En effet, il sera bientôt possible d’aller se coucher pour dormir et passer dans le Monde des rêves. Comme dans New Leaf, cela permet de visiter les îles des autres joueurs sans forcément les connaître et qu’ils soient actuellement en ligne. Il s’agit d’un système de partage en ligne de son île qui est donc volontaire, les autres joueurs parcourent une copie de votre île.

Et puisque l’on parle de copie de l’île, la suite logique de cette fonction est l’arrivée du service d’archivage. Comme vous l’avez peut-être déjà constaté à vos dépends, un souci avec votre sauvegarde signifiait la perte de votre île sans aucune possibilité de la récupérer. Problème qui sera bientôt résolu à partir de jeudi, à condition d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online qui sera d’ailleurs également obligatoire pour utiliser le Monde des rêves.

En attendant la mise à jour suivante, prévue pour l’automne avec des citrouilles dans l’air, Animal Crossing New Horizons est toujours disponible sur Nintendo Switch.