Animal Crossing New Horizons dévoile nage et plongée

Animal Crossing New Horizons passe à l’été grâce à la première vague de sa mise à jour estivale qui apporte notamment des fonctions très attendues telles que la nage et la plongée.

Animal Crossing New Horizons ne plonge pas dans les ventes par contre

Dès le 3 juillet, date de sortie de la mise à jour, vous pourrez donc nager et même plonger, ce qui vous permettra d’accéder à de nouvelles créatures marines. Le but étant encore une fois d’enrichir encore plus la partie aquarium du Musée.

Cela permettra aussi l’apparition d’un nouveau personnage qui s’intéressera quant-à-lui à ce que vous trouvez dans les fonds sous-marins. Pascal vous donnera de nouveaux plans pour créer une déco de sirène. Gulliver aura droit à un relooking pirate, probablement pour donner des récompenses dans ce thème-là.

Et ce n’est pas tout puisque si l’on parle de première vague, c’est parce que la suite de la mise à jour arrivera début août et le seul indice sur son contenu est la présence de feux d’artifices sur l’image.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver astuces et conseils dans notre guide mais aussi une section dédiée au jeu sur notre Discord.