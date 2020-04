Animal Crossing New Horizons voit le retour de Racine et de Rounard grâce à sa mise à jour 1.2.0. Mais contrairement au paresseux vendeur de plantes, le Renard n’arrive pas directement sur votre île. On vous explique donc comment faire sa petite quête pour commencer à acheter des œuvres d’art.

Comment débloquer Rounard dans Animal Crossing New Horizons ?

Après être passé en version 1.2.0, parler à Thibou au Musée risque de vous déclencher un nouveau message. Il vous explique que grâce à vos généreuses contributions, il souhaite ouvrir une nouvelle section, une galerie d’art. Difficile de savoir exactement quel est le nombre de dons nécessaires pour débloquer cette étape mais partez du principe qu’il faut avoir au moins construit le Musée.

Après avoir eu le message, il faut ensuite attendre le lendemain. En effet, lors du bulletin insulaire, Marie vous préviendra qu’un individu louche est sur l’île. Rounard vous attend donc sur la place devant le Bureau des résidents. Parlez-lui pour qu’il vous propose d’acheter une première œuvre.

Vu le rabais qu’il accepte de vous faire et l’impossibilité de la voir avant, on a forcément peur de se faire avoir. Mais rassurez-vous elle est bien légitime, vous pouvez l’acheter. Apportez l’objet à Thibou pour qu’il vous prévienne de son intention d’agrandir le Musée.

Vous n’avez plus qu’à attendre la fin des travaux pour que Rounard se mette à revenir régulièrement. Cette fois-ci, il ne sera plus sur la place mais au Nord de l’île, sur la plage secrète où il aura amarré son Rounarama.

Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez aussi rejoindre la section dédiée au jeu sur notre Discord, notamment pour savoir si vous avez eu la même première œuvre que les autres.