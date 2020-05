Animal Crossing : 4 peluches toutes mignonnes en précommande

Vous n’avez pas pu passer à côté du carton qu’à été Animal Crossing : New Horizons qui a battu tous les records de ventes aussi bien au Japon que dans le monde entier. L’occasion de sortir des produits dérivés comme une nendoroid de Marie ou encore des peluches adorables.

Toutes vos clochettes vont y passer

Sur le visuel ci-dessus, on peut voir les 4 modèles disponibles à la précommande sur le site de Merchoid ainsi que deux modèles apparemment (pas encore ?) disponibles. Il vous est donc possible de précommander les versions peluches d’une taille de 20 centimètres de Tom Nook, Marie, Clara et Kéké à un prix de 24,99€. Ce prix inclus la livraison ainsi que les taxes et les peluches sont prévues pour être envoyée au mois de septembre 2020.