On savait qu’Animal Crossing New Horizons allait bien se vendre mais le titre explose les plafonds pour sa première semaine de sortie. Ce ne sont en effet pas moins de 1,8 millions de copies qui ont trouvé preneur, et ce uniquement en versions physiques. Si les ventes digitales du Nintendo eShop devaient être ajoutées, nul doute que le chiffre serait encore plus impressionnants.

Le prêt de Tom Nook est largement rentabilisé

L’épisode a donc explosé les records de ventes, battant même le record précédent détenu par Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (excusez du peu). Au Royaume-Uni aussi le jeu fait carton plein, c’est en tout cas ce que rapporte gameindustrybiz, battant à plate couture l’épisode New Leaf qui était sorti en 2013 sur 3DS. La sortie du jeu a également boosté les ventes de consoles Nintendo Switch, surtout en cette période morose de confinement. On peut tout à fait comprendre le succès d’Animal Crossing New Horizons, car on a jamais eu autant besoin d’évasion et de vacances sur une île ensoleillée.

