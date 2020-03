Animal Crossing : La figurine nendoroid Marie fait son retour

En ce moment, les possesseurs d’une Switch doivent être aux anges avec la récente sortie d’Animal Crossing : New Horizons. Le titre, qui est un énorme succès dans le monde entier, est aussi parfait pour les produits dérivés. Et quoi de mieux qu’une figurine à l’effigie de Marie ? Alors vous allez sans doute craquer pour celle-ci.

La nendoroid Marie est de retour

Il y a quelque temps, on vous parlait déjà de cette figurine. Sauf que celle-ci a rapidement disparu des radars. La bonne nouvelle, c’est que son fabricant, Good Smile Company, vient d’annoncer une réédition. C’est-à-dire qu’ils vont réalimenter le stock et en refabriquer pour une livraison plus tard dans l’année. Si vous l’aviez loupé et vous ne voulez pas passer à côté, c’est clairement le moment.

Issue de la célèbre gamme nendoroid, cette figurine de Marie est livrée avec plusieurs accessoires pour changer son humeur par exemple. Elle fait environ 10 centimètres de hauteur. Elle est actuellement en précommande à 51.99€, avec un tarif préférentiel fixé à 47.99€ si vous l’achetez sur Derive Figurine :

Vu qu’il s’agit d’une réédition, il faudra attendre un peu : l’arrivage est estimé pour décembre 2020. Il faut donc la réserver avant le 16 avril pour être sûr de ne pas la louper. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo sorti sur Switch il y a peu, on vous invite à découvrir notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons.