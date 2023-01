Accueil » Actualités » Amphinobi sera le prochain gros raid de Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet va bientôt accueillir un nouveau raid Téracristal 7 étoiles après Pyrobut ce mois-ci. Le feu laisse la place à l’eau avec l’entrée d’un starter très populaire dans la licence, on vient bien sûr parler d’Amphinobi.

Amphinobi viendra empoisonner vos raids

Encore une fois, c’est le site Serebii.net qui nous apprend la bonne nouvelle. Amphinobi quittera un temps les champs de bataille de Super Smash Bros. Ultimate pour venir taper les dresseurs de Paldea dans un nouveau raid Téracristal qui promet d’être corsé. Il s’agit d’un évènement important car on rappelle qu’il n’est pas possible de capturer ce Pokémon autrement.

Contrairement aux raids précédents, Amphinobi possèdera un type Téracristal poison (alors qu’il est de type Eau/Ténèbres). Pour le reste, rien ne change. Il pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde au niveau 100 et il possèdera la marque surpuissance. Le premier raid sera disponible à 00:59 le 26 janvier jusqu’au 29 janvier 2023 à la même heure.

Si vous manquez cette occasion, sachez qu’une seconde session aura lieu du 9 au 12 février prochain. Dans le même temps on apprend également que des raids spéciaux de niveaux 4 et 5 étoiles prendront place du 20 au 22 janvier prochain : Baudrive pour la version écarlate et Magirêve pour la version violet.

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch.