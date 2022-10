Pokémon Écarlate et Violet sont officiellement disponibles ce 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch. Après la parenthèse Légendes Pokémon Arceus, on peut enfin passer à la neuvième génération et surtout à un vrai monde ouvert. Pour tout savoir du jeu, voici une page qui centralise toutes nos soluces, astuces et guides, mais aussi une FAQ pour vous apporter toutes les réponses dont vous pourriez avoir besoin.

Guide Pokémon Écarlate et Violet

Dans cette partie, vous retrouvez tous les liens vers les articles de notre soluce mais aussi toutes nos astuces, guides et dossiers pour vous aider à mieux apprivoiser le jeu. S’il y a déjà quelques premiers articles, il faudra attendre la sortie du jeu pour commencer à voir cette section s’étoffer.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de Pokémon Écarlate et Violet.

Qu’est-ce que Pokémon Écarlate et Violet ?

Pokémon Écarlate et Violet sont des jeux de rôle issue de la série principale développée par Game Freak. On y retrouve donc le principe de base habituel qui est d’explorer une région, Paldea dans le cas de cet épisode, tout en capturant et entraînant des Pokémon dans le but de devenir le meilleur dresseur, compléter le Pokédex et plusieurs autres tâches imposées lors de l’intrigue.

Ces nouveaux jeux marquent le début de la neuvième génération. Après les Terres sauvages d’Épée et Bouclier et les zones de Légendes Pokémon Arceus, la série fait enfin son vrai passage au monde ouvert.

Quand et où sortent Pokémon Écarlate et Violet ?

Pokémon Écarlate et Violet bénéficient d’une sortie mondiale simultanée le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Quelle est l’histoire de Pokémon Écarlate et Violet ?

On est loin de Légendes Pokémon Arceus, mais Pokémon Écarlate et Violet font un peu plus d’efforts pour mettre en situation l’histoire. Ainsi, on est un ou une jeune membre d’une Académie et c’est cette institution qui organise un évènement extra-scolaire nommé la Chasse aux trésors qui demande aux participants d’explorer Paldea dans le but de leur choix.

Dans le cas de votre personnage, il y a trois buts à accomplir pour atteindre le générique de fin. Rien de révolutionnaire puisque c’est en réalité les trois axes que l’on retrouve à chaque fois avec donc la collecte de badges d’arènes pour devenir Champion de la Ligue, la lutte contre une Team et la recherche d’Épices Secrètes qui vient remplacer l’enquête sur un étrange phénomène.

Quelles sont les nouveautés de Pokémon Écarlate et Violet ?

Outre les nouveaux Pokémon, la communication de Pokémon Écarlate et Violet insiste principalement sur le monde ouvert et la liberté qu’il apporte. Par exemple, on pourra faire les Arènes dans l’ordre de son choix et les fameuses trois intrigues citées précédemment pourront être faites indépendamment les unes des autres.

D’ailleurs, la lutte contre la Team Star sera forcément différente puisqu’elle ne pourra pas bloquer votre progression vu la grande liberté promise. Ainsi, on retrouve plutôt un principe calqué sur celui des Arènes avec des bases à trouver dans Paldea pour vaincre les différents membres de la Team Star avant d’affronter leur Boss, le tout sur le thème d’un type précis comme le Feu par exemple.

Ces bases tirent profit des combats automatiques. En effet, il sera possible de laisser faire le Pokémon qui court à vos côtés pour qu’il explore un peu dans son coin pour trouver des objets et même combattre sans avoir à lui donner d’ordre pendant que vous continuez de faire ce que vous voulez.

Les Arènes classiques aussi changent un peu pour approfondir ce que les développeurs avaient tenté de faire dans Pokémon Soleil et Lune, à savoir de véritables épreuves. Par conséquent, si cela se termine toujours par un combat contre un Champion ou une Championne, il n’y aura pas d’autres dresseurs à affronter avant ce combat mais plutôt un mini-jeu.

On tente aussi de nous faire comprendre l’importance des différences entre les versions et on note la possibilité d’inviter trois de vos contacts dans votre partie au lieu de faire apparaître tout un tas d’inconnus comme dans Épée et Bouclier. En ce qui concerne les combats eux-mêmes, on revient à la formule classique en y ajoutant une mécanique de Téracristallisation qui vient booster l’un de vos Pokémon pendant un match.

Qu’est-ce que la Téracristallisation dans Pokémon Écarlate et Violet ?

La Téracristallisation est tout simplement la nouvelle mécanique qui vient remplacer les méga-évolutions ou le Dynamax dans Pokémon Écarlate et Violet. Là aussi, il s’agit d’une forme que l’on peut activer une fois par match mais elle reste jusqu’à la fin du combat. Elle permet de rendre les capacités du Pokémon plus puissantes tout en lui ajoutant un joyau sur la tête et en le faisant briller.

Cette forme est disponible sur tous les Pokémon qui ont d’ailleurs forcément un Type Téracristal qu’ils adoptent pendant leur transformation. Il ne peut pas y avoir de double type Téracristal mais on peut trouver des types différents sur des Pokémon de la même espèce.

Quels sont les éléments repris de Légendes Pokémon Arceus dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Beaucoup espéraient que Légendes Pokémon Arceus soit un brouillon pour l’avenir de la série mais cela ne sera vraisemblablement pas le cas. En effet, à part une volonté de sensation de liberté qui est amplifié par le monde ouvert, on a par exemple perdu le système de capture à la volée et le fait que les Pokémon sauvages peuvent nous attaquer semble aussi manquer à l’appel.

Lors des combats, les styles des capacités, Rapide ou Puissant, ont bien disparu et on attend de voir si les petits ajustements de confort sont restés, comme par exemple la gestion des attaques simplifiée ou les évolutions à activer soi-même au lieu de devoir les annuler à chaque montée de niveau si on ne veut pas faire évoluer son Pokémon.

En revanche, on conserve le système de montures qui remplacent les CS comme Surf pour rendre l’exploration plus intéressante. Et au lieu d’avoir une fonction précise par monture, on aura une créature qui servira à plusieurs choses à la fois. Dans un premier temps, il s’agira de Motorizard qui sera remplacé au cours du jeu par le Pokémon légendaire de votre version.

Est-ce qu’on est vraiment totalement libre dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Entre le monde ouvert, la possibilité de ne faire qu’une intrigue à la fois et les fonctions des montures rassemblées sur le Pokémon légendaire, il y a tout sur le papier pour proposer un épisode où chacun puisse faire ce qu’il veut. En matière d’exploration, tout du moins.

Puisque les niveaux des Pokémon et des dresseurs devraient être fixes, ce qui est déjà confirmé pour les Arènes, la limite risque de surtout être la force de votre équipe et votre volonté de farmer l’xp sans vous rendre aux endroits conseillés pour vous.

Quelles sont les différences entre Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ?

Game Freak présente ces épisodes comme les plus plus différents d’une version à l’autre. On a par exemple droit à un Professeur Pokémon exclusif et l’Académie aussi changera selon Écarlate ou Violet. Avant de mieux détailler tout cela et que cela soit plus simple à mettre à jour, on a donc décidé de vous proposer une page dédiée qui liste toutes les différences et les Pokémon exclusifs.

Est-ce que Pokémon Écarlate et Violet sont multijoueurs ?

Pokémon Ecarlate et Violet font revenir les modes multijoueurs classiques de la série, les échanges et les combats. On retrouve aussi les raids apparus dans Pokémon Épée et Bouclier mais ces nouvelles versions apportent une fonction nommé Club Union pour inviter jusqu’à trois personnes dans votre partie.

Dans ce cas là, elles pourront rester à vos côtés, partir se promener n’importe ou même poursuivre la progression de leur aventure.

Est-ce qu’un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire pour jouer à Pokémon Écarlate et Violet ?

Techniquement, il est tout à fait possible de profiter de l’ensemble du contenu de Pokémon Écarlate et Violet sans avoir besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions multijoueurs en ligne mais elles resteront possibles en local à condition de trouver un ou une partenaire avec sa propre console et un exemplaire du jeu.

Est-ce que l’on peut personnaliser son dresseur ou sa dresseuse dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Comme tous les épisodes récents, Pokémon Écarlate et Violet permettent de customiser son avatar, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. En effet, si de nouvelles options font leur apparition pour éditer le personnage lui-même, comme la forme des yeux ou de la bouche, le choix est plus limité aux niveaux des tenues.

Puisque vous êtes un écolier, vous restez en uniforme mais vous avez au moins le choix entre quatre bases dont des versions avec manches courtes et shorts ou bien plus couverte plus les climats plus froids. Et là, vous pouvez quand même ajouter les accessoires de votre choix par dessus pour vous trouver un style plus personnel.

Est-ce que vos Pokémon peuvent vous suivre en jeu ?

Oui, Pokémon Écarlate et Violet n’avaient pas été très clairs sur ce point au début avant de bien se rattraper en expliquant de nouvelles fonctions liées au Pokémon qui vous suit sur le terrain. Comme évoqué dans la section sur les nouveautés, il pourra aussi partir en solo pour trouver des objets et combattre.

Quels sont les bonus de précommande de Pokémon Écarlate et Violet ?

Nintendo n’a pas encore communiqué à propos d’un bonus de précommande qui pourrait s’appliquer à tout le monde. Mais on sait au moins que les versions eShop et les Double Packs auront droit à des avantages.

Précommande d’une version sur l’eShop :

Lot aventure contenant : Potion x 10 Total Soin x 5 Rappel x 3 Huile x 3 Super Bonbon x 1 Pépite x 1



Précommande d’un Double pack :

Pokéball x 100

Quel est le bonus d’achat anticipé de Pokémon Écarlate et Violet ?

Acheter Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet avant le 28 février 2023 permet de pouvoir réclamer avant cette date un Pikachu spécial. Il s’agit d’un Pikachu qui connait la capacité Vol et qui a un type Téracristal vol, deux choses qui ne seront pas possibles dans le jeu de base.

Quelles sont les différentes éditions de Pokémon Écarlate et Violet ?

Aucune mention de versions collectors ou de consoles en édition limitée pour l’instant, en dehors des jeux de base, la seule autre version connue pour l’instant est celle du Pack Duo contenant un steelbook.

