Pokémon Écarlate et Violet : Pyrobut sera la vedette du prochain raid Téracristal sept étoiles

Après Dracaufeu il y a quelque temps, c’est au tour d’un autre starter feu de faire son entrée dans les raids Téracristal sept étoiles de Pokémon Écarlate et Violet. Il s’agit donc de Pyrobut, un Pokémon tout à fait approprié en cette fin de coupe de monde.

Pokémon veut aussi sa part de coupe du monde

C’est le site Serebii.net qui nous apporte la bonne nouvelle. À défaut d’avoir Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo comme dans Call of Duty ou Fortine, Pokémon Écarlate et Violet devront se contenter de Pyrobut et de son raid Téracristal afin d’offrir un amateur de ballon rond dans le jeu. Il s’agit d’un évènement important puisqu’il n’est pas possible de capturer ce Pokémon autrement.

Les raids auront lieu du 30 décembre 2022 au 1er janvier 2023 puis du 13 janvier au 15 janvier 2023. Son type de Téracristal sera « Combat », un Pokémon fée devrait donc faire l’affaire contre ce genre d’adversaire. Comme pour Dracaufeu, il ne pourra être capturé qu’une seule fois, toutefois il sera possible de faire des œufs pour obtenir ses deux autres formes : Flambino et Lapyro.

Sachez qu’un raid Téracristal est également prévu à l’occasion de Noël du 23 au 25 décembre. Vous pourrez ainsi combattre Cadoizo dans des raids 1 à 5 étoiles.

On imagine que d’autres Pokémon populaires suivront avec d’autres raids 7 étoiles permettant de capturer des créature indisponibles pour le moment dans les jeux. On en profite pour vous rappeler que nous avons plusieurs guides et astuces pour Pokémon Écarlate et Violet listés dans notre soluce complète.