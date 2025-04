Among Us : La version 3D du célèbre jeu sortira le 6 mai prochain

La trahison prend une autre dimension

Pour celles et ceux qui n’ont pas testé Among Us 3D via sa démo qui était disponible sur Steam lors du dernier Steam Next Fest, sachez simplement que cette version ne bouscule pas vraiment le concept du jeu. On reste sur le Among Us que l’on connaît bien, mais cette fois-ci avec des décors et des personnages en 3D.

Rien de révolutionnaire donc, mais c’est une bonne manière de redécouvrir le jeu et l’expérience qu’il peut offrir, avec une nouvelle vision qui change un peu la donne. Seul hic, et il est compréhensible, cette version n’est pas cross-play avec la version 2D, ce qui aurait été difficile. Le prix change lui aussi un peu, puisqu’il sera affiché aux alentours de 10 dollars selon le studio, soit sans doute 10 euros chez nous.

Innersloth vient tout juste d’annoncer via son compte Twitter que son Among Us 3D sera disponible dès le 6 mai prochain, et uniquement sur Steam pour le moment. On imagine que cette version finira par arriver tôt ou tard sur consoles, même si elle est loin d’être indispensable.