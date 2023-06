Among Us aura lui aussi droit à sa série animée, produite par CBS

Parmi les récentes licences à succès qui n’avaient pas encore cédé aux sirènes de Hollywood et des adaptations, on retrouvait Among Us. Un jeu qui est devenu un vrai phénomène de société au point d’apparaitre dans le récent (et l’excellent) film Glass Onion’s, en plus d’être référencé absolument partout. On se doutait bien qu’à un moment ou à un autre, Among Us aurait droit à sa propre adaptation, et c’est visiblement CBS qui s’en chargera.