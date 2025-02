Among Us passe en 3D, et cette fois-ci sans avoir besoin d’un casque de réalité virtuelle

Plus besoin d’un casque pour voir trahir vos amis en 3D

Among Us 3D est finalement le même jeu qu’Among Us, si ce n’est qu’il transpose tout de la 2D à la 3D. Ce que faisait Among Us VR en son temps, et c’est bien pour cela que cette version sera jouable avec les personnes qui sont sur la version VR du titre (mais pas celles sur le Among Us originel en 2D). Le concept bien connu reste ici le même, si ce n’est que vous voyez maintenant tout en vue à la première personne, avec des mini-jeux qui vont s’adapter à cette nouvelle perspective.

Vous pourrez bientôt tester cela puisqu’une démo de cet Among Us 3D sera proposée la semaine prochaine sur Steam à l’occasion du Steam Next Fest. Pour les besoins de cette démo, le crossplay avec Among Us VR sera désactivé. Cette version 3D du jeu devrait sortir dans sa version complète plus tard dans l’année.