La série animée Among Us avance et trouve une partie de son casting avec Elijah Wood (Frodon) ou Ashley Johnson (Ellie)

Et même avec Jim l’imposteur

CBS Studios et Innersloth ont visiblement décidé de mettre les grands moyens dans cette adaptation, en s’offrant des artistes assez reconnus pour doubler les fameux personnages de toutes les couleurs.

On retrouvera par exemple Randall Park (WandaVision, Bienvenue chez les Huang) dans le rôle du capitaine rouge de l’équipage, qui sera accompagné par Yvette Nicole Brown (Community) dans la peau du personnage orange, ici responsable des ressources humaines. Deux habitués des rôles à la télévision, qui vont jouer aux côté d’Ashley Johnson, qui sera la responsable de la sécurité (en violet) et que l’on connaît pour son rôle d’Ellie dans les jeux The Last of Us. Même Elijah Wood, le Frodon des films Le Seigneur des Anneaux, sera présent en tant qu’interne (en vert) de l’équipage.

Un sacré casting (encore incomplet) pour une série qui n’a pas encore de date de diffusion.