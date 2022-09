New Tales from the Borderlands

New Tales from the Borderlands est un jeu narratif développé par Gearbox Studio Montréal et édité par 2K Games. S'il reprend le principe du jeu de Telltale, il n'en est pas une suite directe. L'action démarre environ un an après la fin de Borderlands 3 sur la planète Prométhée. On suit l'idéaliste Anu, l'ambitieux Octavio et Fran, la patronne de ce dernier qui cherche à obtenir dédommagement après la destruction de son commerce par Maliwan. Le jeu est composé de cinq épisodes disponibles le même jour et le gameplay se base principalement sur les choix de dialogues et les QTE pour vous faire atteindre l'une des cinq fins possibles pour cette aventure beaucoup plus spectaculaire.