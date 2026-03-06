Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars

Les jeux de mars sur Amazon Prime

Pour ce mois de mars, Amazon aura surtout misé sur la saga Total War puisque ce sont deux jeux qui débarquent sur le service. Parfait si vous aimez la stratégie, tandis que les autres pourront plutôt tourner le regard vers TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot, petit spin-off de la saga Borderlands qui donne en quelque sorte un avant-goût de Tiny Tina’s Wonderlands.

Voici la liste des jeux qui arrivent sur le service Prime Gaming en mars :