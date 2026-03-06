Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Alors certes, Amazon veut désormais englober son offre gaming dans le nom de Luna, mais les habitudes ont la dent dure et il est plus simple de se référer au Prime Gaming pour désigner les jeux qui sont compris dans l’abonnement chaque mois. La salve du mois de mars vient tout juste d’être dévoilée et permet aux abonnés de mettre la main sur plus d’une dizaine de jeux, pas forcément tous récents, mais qui pourront tout de même vous occuper durant un temps.
Les jeux de mars sur Amazon Prime
Pour ce mois de mars, Amazon aura surtout misé sur la saga Total War puisque ce sont deux jeux qui débarquent sur le service. Parfait si vous aimez la stratégie, tandis que les autres pourront plutôt tourner le regard vers TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot, petit spin-off de la saga Borderlands qui donne en quelque sorte un avant-goût de Tiny Tina’s Wonderlands.
Voici la liste des jeux qui arrivent sur le service Prime Gaming en mars :
- Tattoo Tycoon – 5 mars (Epic Games Store)
- TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot – 5 mars (Epic Games Store)
- Siege of Avalon – 5 mars (GOG)
- Total War: Rome II – Emperor Edition – 12 mars (Epic Games Store)
- Turmoil – 12 mars (Epic Games Store)
- Mahokenshi – The Samurai Deckbuilder – 12 mars (GOG)
- Veil of Darkness – 12 mars (GOG)
- Rebel Galaxy – 19 mars (GOG)
- Total War: Three Kingdoms – 26 mars (Epic Games Store)
- Deep Sky Derelicts – 26 mars (Amazon Legacy Code)
- Chimp Quest: Spirit Isle – 26 mars (Amazon Legacy Code)
