Dead in Antares s’illustre un peu plus via un nouveau journal du développeur exclusif, avec une démo en approche

Tout pour la survie sur une planète alien

On rappelle que Dead In Antares est un jeu de gestion, de survie et de RPG dans un univers orienté science-fiction. Le nouveau jeu de Ishar Games veut ainsi proposer l’évolution ultime de la formule « Dead In », et nous montre dans ce nouveau journal du développeur assez long, toute leur vision créative. On y apprend que le titre se veut être quelque chose de bienveillant, tout en étant doté d’une interface qui fait certes cliché, mais qui devrait être tout aussi efficace.

Un peu comme les précédents Dead In, Dead In Antares va nous proposer ici quelques mécaniques connues, avec une petite touche qui va le différencier des autres. Autrement dit, en plus de cette atmosphère soft science-fiction, il s’agira ici de gérer les besoins de nos dix spécialistes dans la lutte contre l’extinction de l’humanité, et surtout de faire des choix qui vont avoir des conséquences relationnelles sur chacun de ces protagonistes.

De ce que l’on peut avoir également, Dead In Antares devrait proposer un habillage graphique très accrocheur, et il nous tarde d’en voir plus. À ce propos, sachez qu’une démo sera bientôt de la partie, ce qui permettra à bon nombre de joueurs d’enfin tester le nouveau titre d’Ishtar Games.

Dead In Antares est toujours prévu pour plus tard dans l’année sur PC. N’hésitez pas en attendant à ajouter le titre dans votre liste de souhaits Steam, et d’y attendre une potentielle démo qui arrivera prochainement, sans plus de précisions.