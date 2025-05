Ayez le rythme dans la peau avec LavaLoop, qui se dévoile pour la première fois à l’AG French Direct 2025

The Loop is Lava

LavaLoop est un titre qui nous plongera dans un savant mélange entre du jeu de rythme, et du shoot’em up. En développement depuis plus de deux ans par Louis Rigaud, sa production va nous emmener dans un univers futuriste où une immense perceuse contrôlée par des machines impose un rythme effrénée à la terre. En incarnant trois musiciennes punk, votre but sera de restaurer l’équilibre de la planète. Pour ce faire, vous devrez tout en rythme, éliminer les méchantes machines à l’aide de vos compétences musicales.

En plus de cette première bande-annonce de gameplay au rythme endiablée, nous y voyons aussi tout le processus créatif autour de LavaLoop. Sans aucun doute, le résultat est vraiment plaisant de bout en bout, et avec un feeling qui devrait faire le boulot. Même sa direction artistique dessinée à la main est véritablement charmeuse.

Sachez par ailleurs que nous avons accédé à sa démo, qui nous a laissée une très bonne impression. Comme vous avez pu le voir notamment sur le trailer d’annonce, LavaLoop va nous proposer de se déplacer case par case tout en lançant des projectiles sur nos ennemis robotiques. Dans cette courte démo d’un chapitre contenant 12 niveaux, notre protagoniste devait ainsi parcourir chaque tableaux où il s’agissait de dessouder des robots, et ainsi passer au niveau suivant. Le tout, avec l’acquisition à chaque fois de nouvelles habileté musicales comme le saut balançant simultanément des tirs, ou bien la possibilité de lancer un énorme tir si nous sautons dans le rythme tout en maintenant la touche. Bien entendu, nous avions aussi la faculté de changer le mode d’interface rythmique allant du basique au mode pendule, pulsation ou invisible.

Tout ceci donnera une expérience à la carte aux joueurs. De plus, le côté rythmique du soft est gratifiant avec des tirs de plus en plus puissants à chaque fois que l’on presse la touche indiquée au bon moment. Il y aura encore peut être quelques vagues écueils sur la lisibilité mais dans l’absolu, on sent que l’inspiration à Hi Fi Rush se fait ressentir, tout en conservant sa propre identité et esthétique, sublimes. Il ne reste plus qu’à voir si les mini séquences de plateformes et de boss seront mieux fignolées, et si les autres niveaux proposeront encore plus de variétés sur le côté purement musical. Mais pour l’heure que ce soit dans son gameplay, son habillage et même sa bande-son, LavaLoop fait presque un sans faute.

Pour sa sortie, il faudra se montrer extrêmement patient, le titre n’ayant pour l’heure pas encore de date de sortie sur PC. En revanche, vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits, et surtout tenter de participer au playtest du soft histoire de vous en faire un avis.