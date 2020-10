Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition est la version remastérisée du jeu de stratégie en temps réel éponyme. Avec une bande-son et des graphismes remis au goût du jour, revivez l'épopée coloniale du Nouveau Monde entre 1490 et 1850. Prenez le contrôle de civilisations puissantes comme la France ou l'Espagne et partez à la conquête des Amériques. Marchandez avec les indigènes et découvrez une épopée fantastique. Cette Definitive Edition contient tous les DLC initialement sortis et proposera deux civilisations inédites : la Suède et les Incas.