AG French Direct : Deneos (Save me Mr. Tako) annoncera son nouveau jeu durant l’émission

L’une des 15 annonces au programme

Si vous étiez passés à côté de Save me Mr. Tako, retenez qu’il s’agit probablement de l’une des propositions françaises les plus étonnantes de ces dernières années, qui rendait un vibrant hommage à la Game Boy (oui, LA). On y suit Tako, un petit poulpe qui va tenter de régler un grand conflit entre les siens et le monde de la surface. Ce jeu de plateforme avait surpris grâce à son esthétique retro et son univers bien construit, servi par une jolie bande-son.

Sachez maintenant que Deneos travaille depuis un moment sur son prochain projet, et celui-ci sera révélé en exclusivité lors de notre prochain AG French Direct qui aura lieu ce mercredi 17 mai à 17 heures (heure française).

Evitons d’en dire plus pour ne pas gâcher la surprise, mais si vous avez aimé Save me Mr. Tako, ne manquez pas cette annonce exclusive. Et si vous n’avez pas encore découvert ce premier jeu, notez qu’il propose actuellement une très belle réduction sur Steam et sur l’eShop de la Switch, puisqu’il est affiché à -75%.

Bien entendu, d’autres surprises seront au programme de l’émission, et vous en saurez un peu plus durant les prochains jours…