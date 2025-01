Activision dévoile le budget ahurissant des jeux Call of Duty, avec 700 millions de dollars pour Black Ops Cold War

La facture ne fait que grimper…

Le journaliste Stephen Totilo (via Game File) a pu mettre la main sur un document de la sorte (lié à une réponse d’Activision sur le rôle qu’aurait pu jouer les jeux dans le cadre d’une tuerie de masse dans une école élémentaire en 2022) dans lequel Patrick Kelly, qui est l’une des grandes figures d’Activision, décrit le budget du développement de trois jeux issus de la saga Call of Duty sortis entre 2015 et 2020. Et ces budgets sont faramineux, en plus d’être exponentiels.

Pour Call of Duty: Black Ops 3, qui a nécessité trois ans de travail avec des centaines de personnes, il aura fallu débourser la somme de 450 millions de dollars. Une bagatelle face au budget de Modern Warfare (2019), qui a quant à lui coûté 640 millions de dollars. La palme revient malgré tout à Black Ops Cold War qui a nécessité plus d’artistes, et qui a donc dépassé les 700 millions de dollars.

… mais pas forcément les ventes

À titre de comparaison, pour d’autres jeux AAA dont le budget a été révélé via des documents similaires, un The Last of Us Part II aurait coûté 220 millions de dollars. On ne sait pas réellement si les frais de marketing sont aussi comptés ici ou s’ils sont séparés, comme au cinéma. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir un élément de comparaison avec Hollywood, seuls les derniers films Star Wars s’approchent de ce budget (celui de Black Ops 3).

C’est dire à quel point le milieu des AAA déraille et devient de plus en plus compliqué à rentabiliser. Bien entendu, ces trois épisodes sont sans doute trouvé un profit. Les deux premiers se sont vendus respectivement à 43 et 41 millions d’exemplaires selon ce même document, tandis que Cold War a eu un peu plus de mal mais est parvenu aux 30 millions de ventes. On notera donc une baisse pour un budget qui ne fait quant à lui qu’augmenter. Mais ce sont ici des chiffres pré-pandémie, pour la plupart, et pré-nouvelle génération. La courbe est forcément allée vers le haut, et on n’ose à peine imaginer le budget d’un Black Ops 6.