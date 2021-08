Call of Duty : Vanguard teasé via la saison 5 de Warzone et Black Ops Cold War

Alors que de nombreuses rumeurs et fuites (désormais avérées) annonçaient un certain Call of Duty : Vanguard, un teasing d’Activision semble en effet confirmer la chose.

« Vanguard Upcoming »

Keep your head. Work in the shadows and prepare yourself for the mission ahead in Season Five of #BlackOpsColdWar and #Warzone. Live on August 12th. pic.twitter.com/BOSBkCLTsl — Call of Duty (@CallofDuty) August 3, 2021

Alors que la saison 5 du Battle Royale Warzone et de Black Ops Cold War introduit un nouvel opérateur, des fans ont remarqué que les caractères japonais présents sur l’image postée par le compte twitter officiel de Call of Duty signifiaient « Vanguard coming » (Vanguard arrive). Vanguard étant le nom de code pour le prochain Call of Duty qui sortira entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021 selon une conférence téléphonique avec les investisseurs et les actionnaires d’Activision.

Selon plusieurs sources de médias anglosaxons dont VCG, le titre serait développé par le studio Sledgehammer Games et se déroulerait en Europe et dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Toujours selon les sources de VCG, le FPS inclura une campagne solo, du multijoueur et des modes Zombies. Selon d’autres rumeurs, Warzone aura également droit à une toute nouvelle carte se déroulant justement dans le pacifique pour faire le lien avec ce nouvel opus.

Comme l’année dernière, nous devrions avoir plus d’information et une annonce officielle vers la fin de l’été pour Call of Duty : Vanguard. Cependant, les récents évènements concernant Activision Blizzard pourraient bien chambouler les plans vis à vis de la communication du jeu.