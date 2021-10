Call of Duty : Vanguard arrive le 05 novembre prochain, mais cela n’empêche pas à Activision de continuer à alimenter Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone, avec l’arrivée de la sixième saison. Cette saison six fera son entrée le 07 octobre 2021, mais nous avons déjà l’occasion de poser les yeux sur le trailer du prochain Passe de combat.

Alex Mason fait son grand retour

Cette nouvelle saison amènera de nombreuses nouveautés, que cela soit sur Black Ops Cold War ou Warzone. En effet, nous pourrons notamment jouer sur trois nouvelles cartes pour le multijoueur de Call of Duty : Black Ops Cold War, ainsi que découvrir les modifications apportées à certains lieux iconiques de Verdansk, comme Stadium ou Downtown, dans Warzone.

Venons-en au Passe de combat qui accompagnera le lancement de cette sixième saison, qui sera normalement la dernière dédiée à Black Ops Cold War, puisque la saison d’après devrait être consacrée à Call of Duty : Vanguard avec l’arrivée de la carte Pacifique pour Warzone.

Ainsi, dans ce sixième Passe de combat les joueurs et les joueuses pourront débloquer l’opérateur iconique de la licence Black Ops, Alex Mason. Ce dernier était le protagoniste du tout premier Call of Duty : Black Ops.

Et enfin, nous aurons bien évidemment l’opportunité de débloquer de nombreux cosmétiques sur les 100 niveaux disponibles, comme des pendentifs, des skins d’armes, des musiques, de nouvelles armes, et bien d’autres encore.

La saison six de Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone arrive dès ce jeudi 07 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.