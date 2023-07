PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de juillet 2023

Après la licence de basketball NBA 2K23 ou encore le sympathique Trek to Yomi, voici les jeux nouveaux qui seront disponibles dans l’abonnement PlayStation Plus de juillet 2023 pour les paliers Essential et supérieurs. On retrouve ainsi l’iconique licence Call of Duty, qui s’offre tous les ans, un remaster d’Alan Wake, parfait pour attendre sa suite, et une très bonne pioche indépendante.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juillet 2023 ?

Voici les jeux qui seront disponibles en juin dans le cadre du PlayStation Plus Essentials :

A quelle date seront-ils disponibles ? Eh bien sachez que comme d’habitude, ils arriveront le premier mardi, c’est-à-dire le mardi 4 juillet 2023 dans la journée. Vous pourrez les récupérer dans l’onglet habituel PS Plus.

Call of Duty : Black Ops Cold War

Call of Duty : Black Ops Cold War est le cinquième volet de la série Black Ops, issu de l’iconique licence Call of Duty. Ce nouvel épisode se concentre, comme son nom l’indique, sur la Guerre Froide. Par ailleurs, il s’inspire de divers événements ayant réellement eu lieu, avec la présence de personnages historiques. En plus d’un mode solo classique, cet opus intègre à nouveau un mode Zombies, avec une campagne dédiée et diverses nouveautés qui viendront s’ajouter à ce mode. Pas très bien reçu pour son multijoueur, son mode solo est court mais sympathique et le zombie est solide.

Alan Wake Remastered

Dans ce jeu, le joueur contrôle Alan Wake, un écrivain qui n’a rien écrit depuis plus deux ans par manque d’inspiration. Il quitte donc New York et arrive dans la ville de Bright Falls pour retrouver un équilibre dans sa vie. Cependant, des monstres se cachent dans l’obscurité et pour les affronter, Alan Wake devra utiliser des sources de lumière dans des phases d’action. Ce thriller psychologique est inspiré par les romans de Stephen King et l’écrivain devra affronter les ténèbres de la ville tout en essayant de préserver sa santé mentale. Le remaster apporte diverses améliorations graphiques et inclus tous les DLC.

Endling : Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever est un jeu d’aventure et de survie développé par Herobeat Studios et édité par HandyGames. Se déroulant sur une planète Terre dont l’écosystème a été bouleversé à cause de des êtres humains, le joueur ou la joueuse est chargé(e) de contrôler la dernière mère renard encore en vie et tout faire pour l’aider à protéger ses petits.