Parmi les sorties majeures de cette fin de mois d’avril, on y retrouve un certain Trials of Mana. Certes, pas aussi ambitieux que Final Fantasy VII, mais il s’agit d’un remake d’un épisode d’une iconique série de JRPG sortie à la fin des années 90. On vous explique où le trouver au meilleur prix et les bons plans les plus intéressants concernant ce Trials of Mana.

Où trouver Trials of Mana pas cher ?

Dans ce jeu de rôle teinté d’action, vous contrôlerez plusieurs personnages par équipe de 3. Il faudra alors sauvé le monde qui se retrouve sous l’emprise d’une menace maléfique. Si jamais vous voulez en savoir plus, notre test complet est déjà en ligne. Mais si vous êtes là, c’est que vous comptez acheter le jeu.

Vous retrouverez ainsi sur cette page un comparateur de meilleur prix pour savoir où acheter Trials of Mana au tarif le plus intéressant. Ce comparateur (visible uniquement si vous avez désactivé votre bloqueur de publicités) vous permet de savoir en quasi temps réel les marchands qui vendent le jeu au prix le plus bas. Cela est mis à jour automatiquement régulièrement donc revenez quand vous le souhaitez.

A l’heure où sont écrites ces lignes, la plupart des boutiques proposent un tarif de lancement à 49.99€. Que ce soit Leclerc, Amazon, Micromania ou encore la Fnac, les prix sont similaires, que ce soit sur PlayStation 4 ou Switch. A vous de voir où se situent les frais de livraison les plus intéressants. Bien sûr, cela évoluera probablement avec le temps.

Si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, outre notre test, vous pouvez également consulter notre guide complet de Trials of Mana où l’on tente de répondre à un maximum de questions (tout en vous donnant diverses astuces).