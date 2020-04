Après des années d’attente, Final Fantasy VII Remake sort enfin cette semaine sur PlayStation 4. L’aventure de Cloud prend un nouveau départ avec une cure de jouvence graphique, des combats plus dynamique et une ville de Midgar plus grande que jamais. Si le titre vous tente, on vous propose de connaître les revendeurs qui le proposent au meilleur prix.

Où trouver Final Fantasy VII Remake pas cher ?

 

Etant donné la crise sanitaire actuelle, il est impossible de trouver le jeu dans les magasins spécialisés qui sont tous fermés. Même via des offres en ligne le stock reste rare puisque la forte demande autour du titre et les délais de livraisons occasionnent de grands délais.

Néanmoins, voici un tableau qui récapitule les différentes offres en ligne concernant ce Final Fantasy VII Remake. Il est actualisé régulièrement et vous pouvez donc revenir sans problème lorsque vous comptez passer à la caisse (pensez à enlever votre bloqueur de publicité).

On notera que c’est Priceminister qui est le moins cher ici, mais que les stocks sont pour le moment vides. Il faut alors se rabattre sur Amazon qui le propose à 62,99 €, où il sera à nouveau en stock dès le 17 avril. Pour ce qui est de l’édition Deluxe, on la retrouve à la fois sur Amazon et sur Micromania au même prix, à savoir 89,99€.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril sur PlayStation 4. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ainsi que notre dossier sur les enjeux de ce remake. Le test de Final Fantasy VII Remake est aussi disponible.