Considéré comme l’une des sorties majeures de ce début de mois d’avril, Resident Evil 3 Remake s’apprête à débarquer sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans la même veine que le remake du deuxième épisode en beaucoup plus nerveux, il s’agit d’une très bonne réinterprétation, mais un peu courte. On vous propose donc de connaître les revendeurs qui le proposent au meilleur prix.

Où trouver Resident Evil 3 Remake pas cher ?

Bien sûr, cet article sera automatiquement mis à jour et ce, quasiment en temps réel. Cependant, on ne peut pas éviter de penser au confinement actuel : déjà, parce qu’il est compliqué de le trouver dans les magasins spécialisés qui sont actuellement fermés mais aussi parce qu’il y des retards de livraisons pour les envois, et donc de potentiels délais supplémentaires.

Vous retrouverez dans ce tableau un comparateur qui vous permet de savoir où acheter Resident Evil 3 Remake au meilleur prix. Il est actualisé régulièrement et vous pouvez donc revenir sans problème lorsque vous comptez passer à la caisse (pensez à enlever votre bloqueur de publicité).

Actuellement, il n’y a pas vraiment de meilleur bon plan. Rakuten le propose à 49.99€ tandis que La Fnac et Micromania affichent 59.99€ à l’heure où ces lignes sont écrites. Reste plus qu’Amazon, qui habituellement propose le meilleur tarif sur la série Resident Evil, surtout que le revendeur propose une édition lenticulaire exclusive, mais est affichée comme étant actuellement indisponible. Au passage, sachez qu’en dématérialisé sur PC, Gamesplanet le livre à -20% pour son lancement tandis que le Humble Store n’affiche que -10% de tarif préférentiel. Ce qui est déjà mieux que rien, bien sûr.

Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notre guide complet est déjà en ligne. Bien sûr, ne sortez qu’en cas de nécessité, et si vous comptiez prendre le jeu en grande surface, attendrez vos courses habituelles. Et prenez soin de vous.