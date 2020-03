Parmi les sorties majeures de ce début d’année, on y trouve Resident Evil 3 Remake, une autre réinterprétation de la série culte de Capcom. Après le succès de son précédent remake, l’éditeur nippon remet le couvert et nous propose une aventure remise au goût du jour de l’épopée horrifique de Jill Valentine avec son moteur graphique dernier cri.

Sur cette page, vous retrouverez absolument tout ce qu’il faut savoir sur le soft avec notre guide complet de Resident Evil 3 Remake. Entre une FAQ qui couvre probablement toutes vos questions, la solution, chapitre après chapitre de l’histoire principale et un lot d’astuces, cette soluce vous permettra de ne rien manquer dans le jeu.

Guide Resident Evil 3 Remake

Soluce complète

Astuces

Autres

FAQ (Foire aux questions)

Pour répondre à un maximum de questions, vous trouverez ici une FAQ complète qui devrait vous apporter pas mal de réponses.

Quand sort Resident Evil 3 Remake ?

Resident Evil 3 Remake est disponible le 3 avril 2020 soit un peu plus d’un an après la sortie du remake de Resident Evil 2. Deux démos ont vu le jour quelques jours avant sa sortie pour offrir aux joueurs une première rencontre avec le Némésis.

Sur quelles consoles sort Resident Evil 3 Remake ?

Resident Evil 3 Remake sort sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour la version PC, le jeu est disponible sur la plateforme de Valve, à savoir Steam.

Est-ce que Resident Evil 3 Remake sortira sur Switch ?

Pour l’instant, rien n’est officiellement prévu. Il n’y a aucune prévision concernant l’arrivée de Resident Evil 3 Remake sur la console hybride de Nintendo. Comme le précédent remake, le titre ne semble pas être destiné à voir le jour sur Switch. Mais comme vous le savez, ne jamais dire jamais.

Quelles sont les changements de Resident Evil 3 Remake ?

Resident Evil 3 Remake offre aux joueurs la possibilité de revivre l’histoire originale de l’épisode initialement sorti en 2000 sous un tout nouvel angle. En effet, la version de 2020 profite de toute l’avancée technologique de ces vingt dernières années pour renvoyer les fans en plein cœur de Raccoon City et affronter le terrible Nemesis.

Au-delà de l’aspect technique, Resident Evil 3 Remake est une réinterprétation de l’opus original. Attendez-vous donc à certaines modifications dans les lieux connus ainsi qu’à quelques rares nouvelles zones. En contrepartie, il faudra se passer du Beffroi et du parc, absents de cette version. De la même façon, certains types d’ennemis ont disparu, d’autres ont été modifiés, et quelques-uns ont été ajoutés.

Carlos a t-il son propre scénario ?

Non, Carlos ne dispose pas de son propre scénario. Il s’agit du second personnage jouable dans Resident Evil 3 Remake mais contrairement au précédent remake, il ne disposera pas de sa campagne distincte. A certains moments, le jeu changera automatiquement de personnage jouable.

Comment et quand peut-on sauvegarder dans Resident Evil 3 Remake ?

Tout comme son aîné, votre progression dans Resident Evil 3 Remake pourra être sauvegardée en interagissant avec une machine à écrire. Vous pourrez remarquer leur emplacement à partir de votre carte et sont généralement disposées dans des pièces ou emplacements où il n’y a pas de menace. Notez que même en difficulté plus élevée, il n’y a plus besoin de ruban encreur pour sauvegarder.

Le Némésis apparaît-il dans les salles de sauvegarde ?

Rassurez-vous, le terrible Némésis n’a pas accès aux emplacements de sauvegarde. Dans les pièces et autres salles où vous pouvez sauvegarder votre progression, le Némésis ne fera pas d’apparition. Donc si vous voyez une machine à écrire, pas d’inquiétude.

Est-ce qu’il y a plusieurs fins dans Resident Evil 3 Remake ?

Le remake de Resident Evil 3 ne propose pas de fin alternative. Il n’offre pas de choix importants qui peuvent impacter l’aventure et il n’y a donc qu’une seule et même fin, peu importe vos actions.

Quelle est la durée de vie de Resident Evil 3 Remake ?

La campagne de Resident Evil 3 Remake devrait vous occuper durant 8 heures environ, moins si vous êtes rapide et que vous connaissez déjà l’aventure initiale. Contrairement à l’épisode précédent, il n’existe qu’une seule et unique campagne dans laquelle vous allez devoir incarner tour à tour Jill Valentine et Carlos.

Plusieurs modes de difficultés, des défis et des collectibles cachés sont présents au sein de la campagne. À cela s’ajoute le mode Resistance, qui lui permet de rajouter un bon paquet d’heures avec un mode coopératif et compétitif à souhait.

Des DLC sont-ils prévus pour Resident Evil 3 Remake ?

Aucun DLC n’a pour le moment été annoncé à sa sortie. Le remake de Resident Evil 2 n’a reçu aucun DLC l’année suivante de sa sortie. La présence d’un mode multijoueur pourrait tout de même offrir un suivi des équipes de développement avec l’arrivée de cosmétique ou tout autre mode de jeu. La partie multijoueur est composée de lootbox et d’achats in-game.

Qu’est-ce que Resistance de Resident Evil 3 Remake ?

C’est un mode multijoueur taillé uniquement pour l’arrivée de ce nouvel épisode. Vous allez pouvoir jouer le rôle d’un survivant ou du Mastermind. En effet, Project Resistance – aussi appelé Resident Evil Resistance, va opposer un groupe de 4 survivants face à un maître du jeu et chacun devront réussir à remplir ses propres objectifs. Vous allez devoir faire le choix entre coopérer ou bien torturer les joueurs adverses.

Le Mastermind pourra incarner des personnages iconiques de la série ayant chacun leurs propres caractéristiques. Votre but sera d’invoquer ou même d’incarner des zombies et autres créatures dans le seul but d’empêcher les survivants de fuir. Un mode multijoueur complet et qui offre une dimension compétitive au titre tout en rajoutant une forme de rejouabilité.

Combien de joueurs pour le mode Resident Evil Resistance ?

Ce mode multijoueur, jouable de façon asynchrone, est jouable par 2 à 5 joueurs. Il n’est pas nécessaire d’être complet pour lancer la partie. Il y aura donc 1 à 4 joueurs qui représentent les personnages et qui doivent survivre, et un maître du jeu, seul, qui va devoir faire face.

Que contient l’édition collector de Resident Evil 3 Remake ?

L’édition collector de Resident Evil 3 Remake est vendue 179,99€ à sa sortie. Elle est composée de :

Version standard Resident Evil 3 Remake

Une Box des S.T.A.R.S.

Map physique de Raccon City

La bande-son en version dématérialisée

Un artbook

Une figurine de Jill Valentine (11″)

Des skins in-game

Resident Evil 3 Remake a t-il Denuvo ?

Oui, effectivement, la version PC de Resident Evil 3 Remake possède la technologie Denuvo au lancement. Tout comme la plupart des titres, on suppose que l’anti-piratage sera retiré plus tard avec une mise à jour.

