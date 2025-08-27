Acclaim est vraiment de retour, et il compte le faire savoir en organisant son propre showcase

Le premier Acclaim Direct

Pour annoncer son retour en grande pompe, autant voir les choses en grand avec un showcase dédié. Acclaim a visiblement beaucoup de choses à nous montrer puisqu’il organisera son « Play Acclaim » le mercredi 10 septembre prochain à 20h30 (heure de Paris). Une émission qui aura pour but de nous faire découvrir les licences que l’éditeur a en stock, avec pas mal de surprises promises et des choses « différentes ».

Une manière de dire qu’Acclaim va rendre honneur à son héritage, tout en construisant quelque chose d’un peu plus neuf, ce qu’Alex Josef, nouveau PDG, semble insinuer :

« Ce n’est pas de la nostalgie pour la nostalgie. C’est autre chose : une sorte de nostalgie rétrofuturiste, rendant hommage à l’ADN et à l’histoire caractéristiques de la marque et les embrassant, tout en traçant une nouvelle voie audacieuse vers l’avenir. On ne peut pas réécrire le passé. Mais on peut s’en inspirer. Il s’agit de s’approprier notre histoire et de la projeter vers un avenir audacieux, dynamique et résolument nouveau. »

On peut donc espérer que ce showcase ne soit pas qu’une fête aux remasters et aux portages, même s’il y en aura probablement dans le lot. Rendez-vous dans deux semaines pour assister à la renaissance d’un éditeur culte des années 90.