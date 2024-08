A quelle heure sort Black Myth Wukong ?

Derrière cet article honteusement pensé pour le sacro-saint bon vouloir des moteurs de recherche (on assume) se cache tout de même une réelle information : Black Myth Wukong ne sera pas jouable à minuit pile. Ni aux alentours de 18/19h, comme c’est souvent le cas avec les lancements sur Steam. Non, Black Myth Wukong sera jouable à partir de 4 heures du matin, sur PC et PS5 (heure française).

Le studio de développement l’a bien confirmé il y a peu, il sera possible de lancer et de jouer au titre dans la nuit du lundi au mardi, donc le 20 au petit matin. Sauf souci majeur, vous pourrez donc télécharger et patienter jusqu’à l’heure de lancement. En tout cas en numérique puisque pour rappel, la version physique n’arrivera pas tout de suite. Celle-ci n’est d’ailleurs toujours pas datée mais espérée à plus tard cette année.

Black Myth Wukong est-il sur le Game Pass ? Sort-il sur Xbox ?

Non… et oui. Mais pas tout de suite. Bien qu’il ait été confirmé sur les consoles de Microsoft, Black Myth Wukong n’arrivera pas sur Xbox Series X|S tout de suite. L’équipe chinoise a effectivement expliqué qu’ils avaient besoin d’un délai supplémentaire pour peaufiner ce portage (que l’on imagine moins important aussi pour le marché local). Mais s’il n’y a pas de date de sortie, cette version Xbox ne devrait pas trop tard.

Quant à une potentielle présence sur le Game Pass, non, rien n’a encore été annoncé pour l’instant. Avec le lancement imminent sur PC et PS5, on imagine de toute manière que rien ne sera communiqué sur ça pour l’instant. On verra, mais pour l’instant, Black Myth Wukong n’est pas prévu sur le Game Pass.

Pour en savoir plus sur cet action RPG, vous pouvez consulter notre récapitulatif sur toutes les informations de Black Myth Wukong. Une impressionnante bande-annonce a aussi été dévoilée il y a peu. Vous pouvez aussi tester l’outil de benchmark pour voir si le jeu pourra tourner sur votre PC.