Black Myth Wukong peut-il tourner sur votre PC ? Cet outil vous permet de tester avant de l’acheter

Est-ce que mon PC va supporter Black Myth Wukong ?

On est désormais à quelques jours du lancement de Black Myth Wukong. Après avoir dévoilé une impressionnante bande-annonce pour sa sortie toute proche, l’action RPG vient de mettre en ligne une application loin d’être anodine : un outil de benchmark qui vous permettra de vous faire une idée des performances du jeu sur votre PC et ainsi tester votre configuration.

Une bonne idée puisque cela vous permettra à la fois de tester si cela tourne correctement ou non mais aussi à quels paramètres vous pourrez prétendre. Après tout, rien de tel que de lancer un jeu pour tester son optimisation. Et pouvoir le faire avant le lancement, sans passer à la caisse, est un bon moyen pour vous convaincre ou non (ou de partir sur une version console). Cela se passe directement sur Steam, et il suffit juste de télécharger l’outil et de lancer pour y trouver la démarque à suivre.

Configurations PC

Bien que cet outil de benchmark sera votre meilleur allier pour savoir si le titre peut tourner comme un charme (ou non), on vous remet tout de même les configurations officielles.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX : Version 11

Espace disque : 130 GB d’espace disque disponible (HDD supportés, SDD conseillés)

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

DirectX : Version 12

Espace disque : 130 GB d’espace disque disponible (HDD supportés, SDD conseillés)

Ce Black Myth Wukong nous présentera ses singeries le 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5. Des versions physiques et Xbox devraient arriver plus tard.